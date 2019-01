El SEP explicó el porqué de la ausencia en la Vuelta a San Juan

El Sindicato de Empleados Públicos continúa firme en su lucha por conseguir la invitación para la Vuelta Internacional a San Juan.

Los tiempos se acortan y la Vuelta está a la Vuelta de la esquina es por eso que el titular sindical José Díaz manifestó que el lunes presentarán una denuncia penal ante la Unión Ciclista Internacional que deberá responder en las 72 horas posteriores. “Queremos que se haga Justicia y se acate la orden del Juez Federal. Que San Juan acate la orden y si nos dicen “no queremos invitar al SEP San Juan listo, pero que no nos pidan requisitos que a ningún otro equipo se le pide”, manifestó Díaz.

Todo se debe a la ya conocida suspensión que la UCI le aplicó al SEP por los presuntos casos de doping de Gonzalo Najar y Gastón Javier. Al equipo se le aplicó una curiosa sanción de 45 días a cumplirse casualmente cuando se disputa la Vuelta, el máximo objetivo anual del SEP.

El conjunto gremial apeló a la Justicia y favorablemente recibió una Medida Cauteal Generica que le ordena a la UCI abstenerse de efectivizar la sanción impuesta por lo cual el SEP puede correr la Vuelta, eso sí requiere de una invitación que aún no llega.

El 16 de diciembre el Gobierno de San Juan y la Secretaría de Deportes le notificaron al SEP San Juan que ellos solo “le dan un valor agregado a la Vuelta y el único responsable es el club Olimpia”, manifestó Díaz. El Secretario agregó que hace unos días Olimpia les informó que la invitación estaba a disposición pero el SEP debe contar con el aval de la UCI y la UCRA de manera conjunta, “algo imposible de lograr”, contó.

Por lo pronto el SEP mandará la denuncia el lunes y mientras espera la respuesta de la UCI, presentará formalmente su equipo en el céntrico Hotel Alkazar, tal como lo viene realizando todos los años. “Nos inviten o no, nuestros objetivos deportivos siguen firme. Hemos presentado los papeles para la renovación de la Licencia Continental, ya recibimos respuesta desde Buenos Aires asi que esperamos que la UCI también responda” comentó Díaz.

GASTON JAVIER

El ciclista del SEP Gastón Javier, quien estaba suspendido provisoriamente por la presencia de testosterona endógena primero y después exogena, también tuvo recientemente una respuesta favorable por la apelación realizada por su equipo. El 17 del corriente mes fue notificado por el Juez Federal Leopoldo Rago Gallo con una Medida Cauteral que obliga a la UCI a abstenerse de efectivizar la sanción hasta tanto recaiga una sanción definitiva.

COMIENZA EL JUICIO DE CHUKY

Diaz también informó las novedades sobre el caso de Elias Chuky Pereyra, ciclista del SEP que falleció el 20 de julio de 2016 atropellado mientras entrenaba en Zonda. La autora, Adriana Becerra, irá a juicio los dias 25, 26 y 27 de febrero desde las 9 horas con el debate oral y público.

AUSENTES EN LA BRAGADO

Díaz también manifestó que el SEP San Juan no estará presente en la Doble Bragado debido a que desde la organización les expresaron que no los invitarán. “El señor Adolfo Carrizo nos informó que no nos invitarán porque ellos creen que la sanción deberia ser nacional e internacional. La sociedad juzga. A la Vuelta de Mendoza si iremos” manifestó.