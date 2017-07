Sergio Uñac junto a los nuevos propietarios de Barrick

En la mañana de este martes, en Casa de Gobierno, se presentaron los saludos protocolares del gerente general de Shandong Gold Group Co., Ltd. y Presidente de Shandong Gold Mining Co., Ltd., Li Guohong ante el gobernador Sergio Uñac.

Esta firma que antes estaba en manos canadienses y desde hace unos meses sumó con el 50% de la propiedad societaria a la firma china Shandong Gold Group Co, se reunió por primera vez con Uñac desde las negociaciones por la reapertura de la mina que tanta polémica causa en San Juan pero que a su vez es un máximo polo productivo.