Sportivo se mide ante Sarmiento en Chaco para seguir soñando

Viene de debutar con una victoria el domingo pasado ante Maipú y cada partido será una final para Sportivo Desamparados, por eso, esta tarde cuando visite desde las 20.45 a Sarmiento de Resistencia, el Víbora buscará obtener un buen resultado que lo mantenga en la cima de las posiciones.

El equipo de Víctor Hugo Andrada tendrá una sola modificación, será el ingreso en la defensa de Alfredo González Bordón en reemplazo del suspendido Pablo Jofré, eso fue ratificado por el entrenador tras la práctica de ayer en cancha de Boca Unidos de Corrientes, donde se movió luego del largo viaje.

Por el lado del rival del Víbora, Sarmiento, tendrá tres variantes con respecto de la fecha anterior donde igualó ante su clásico Chaco For Ever, dos obligadas ante las ausencias de Ronald Huth por expulsión, y de Alexis Bulgarelli por lesión. Sus lugares serán ocupados por Enzo Córdoba y Gonzalo Cañete. En tanto Claudio Cevasco, luego de un problema personal, retornará al equipo en reemplazo de Gonzalo Alarcón.

Ya pasó una fecha de las siete estipuladas en esta fase campeonato, donde Sportivo busca meterse entre los dos primeros de la Zona B, que conjuntamente con los dos primeros de la Zona A y el mejor tercero de las dos zonas, se clasificarán al pentagonal final, los cuales pelearán por el primer ascenso a la B Nacional.

El objetivo de Desamparados es no perder esta tarde ante Sarmiento para sumar en condición de visitante, sobre todo porque después tendrá dos partidos consecutivos como local, ante Chaco For Ever en la tercera y Estudiantes de Río Cuarto en la cuarta.

Probables formaciones

Sarmiento: Juan Ignacio Carrera; Jonathan Gallardo, Brian Berlo, Enzo Córdoba y Federico López; Ángel Piz, Claudio Cevasco y Marcos Fernández; Alexis Bulgarelli, Luis Silba y Matías Quiroga. DT: Raúl Valdez.

Desamparados: Martín Perelman; Emanuel Décimo, Alfredo González Bordón, Federico García y Darío Ramella; Gerardo Corvalán, Gabriel Solís, Carlos Fondacaro y Ariel Sánchez; Jonathan Lastra y Silvio Prieto. DT: Víctor Hugo Andrada.