Sportivo viajó a Chaco en busca de un resultado positivo

Tras haber comenzado ganando en la primera fecha de la fase campeonato del Federal A, Sportivo Desamparados visitará este sábado desde las 20.45 a Sarmiento de Resistencia en Chaco por la segunda fecha de la Zona B.

Para eso, el Víbora viajó este jueves rumbo a esa ciudad chaqueta con 18 jugadores convocados por el entrenador Víctor Hugo Andrada quien dispuso que entre los titulares haya una sola modificación y sea el retorno a la defensa de Alfredo González Bordón en reemplazo del Peca Pablo Jofré quien llegó a la quinta tarjeta amarilla.

En consecuencia el once titular que diagramó Copito será con: Martín Perelman; Emanuel Décimo, Alfredo González Bordón, Federico García y Darío Ramella; Gerardo Corvalan, Gabriel Solís, Carlos Fondacaro y Ariel Sánchez; Jonathan Lastra y Silvio Prieto.

Además completan la delegación Jairo Díaz, Gabriel Díaz, Leonel Pietkiewicz, Nicolás Marquevich, Mauricio Aubone, Michel García y Wilson Albarracin.

Desamparados es junto a Estudiantes de Río Cuarto, los únicos equipos que pudieron ganar en el debut, mientras que el resto de los partidos terminaron empatados incluido el de Sarmiento de Resistencia ante Chaco For Ever, por lo tanto el Víbora y el Celeste están primeros en las posiciones.

El encuentro de este sábado comenzará a las 20.45 y contará con el arbitraje del correntino Jorge Nelson Sosa.

Así se jugará la 2da fecha

ZONA B

Sábado 9

SARMIENTO RESISTENCIA vs. SP. DESAMPARADOS SAN JUAN 9/2/2019 20:45 Árbitro: SOSA JORGE NELSON CORRIENTES Asistente 1: AYALA ANGEL ESTEBAN CORRIENTES Asistente 2: PEREZ SERGIO MAURICIO CORRIENTES

Domingo 10

SAN JORGE TUCUMÁN vs. HURACAN L.HERAS MENDOZA 10/2/2019 17:00 Árbitro: RIVERO RODRIGO HÉCTOR SANTIAGO DEL ESTERO Asistente 1: SAYAGO JORGE ANTONIO SANTIAGO DEL ESTERO Asistente 2: MAGUNA EMILIO JOSÉ SANTIAGO DEL ESTERO

DEP. MAIPU MENDOZA vs. BOCA UNIDOS CORRIENTES10/2/2019 18:15 Árbitro: NASIER ESTEBAN JAVIER CHASCOMÚS Asistente 1: SILCAN JEREZ MAXIMILIANO GABRIEL VALLE VIEJO Asistente 2: CANO FEDERICO EXEQUIEL VALLE VIEJO

CHACO FOR EVER RESISTENCIA vs. ESTUDIANTES RÍO CUARTO 10/2/2019 18:30 Árbitro: GARIANO CARLOS ANDRES SAN LORENZO Asistente 1: SCHNELLER ALEJANDRO CERES Asistente 2: CARO AGUIRRE JAVIER CASILDA.