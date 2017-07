Suba en los combustibles: “No era necesario el aumento y está infundado”

El aumento de los combustibles ya es un hecho. Desde primeras horas de este domingo rige un incremento del 7.2% para las naftas y 6% para el gasoil. A raíz de esto, DIARIO HUARPE se comunicó con Bernardo Turcumán, quien integra de la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines para que comente su opinión con respecto a esta suba.

Turcumán contó que “No era necesario el aumento y está infundado. El aumento del combustible iba a seguir la suerte del precio internacional del petróleo y este ha bajado, los costos internos argentinos se podrían compensar con esa baja del petróleo”.

Para Turcumán existe un sólo motivo que llevó a esta suba del combustible y explicó que “aumentar el combustible es subsidiar a la empresa estatal YPF de su déficit, que es tremendo. YPF maneja el 60% del mercado interno, el aumento le genera muchos beneficios. Como la empresa a través del manejo estatal es deficitaria hay que darle mas precio para que pueda subsistir. Eso a la gente no se lo dice el Estado”.

En relación a las consecuencia y posibles subas de otros combustibles como el GNC,comentó que “ningún aumento es conveniente y todos traen efectos negativos. Seguramente alguna incidencia sobre el consumo va a tener, va a disminuir un poco y estamos ante una demanda que es muy inelástica y no responde a los cambios de precios pero no hay que abusar de ellos”. “Con respecto al GNC no hay aumento previsto hasta el momento”, agregó Bernardo Turcumán.