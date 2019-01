Terror en Jáchal por la aparición de un fantasma

Un sábado por la noche, cinco chicas salieron a bailar a un boliche de Jáchal. Todo fue normal e inclusive se sacaron varias fotos en la previa a una noche de baile, pero todo cambió en un pestañar de ojos cuando las jóvenes subieron las fotos a las redes sociales. Vieron un fantasma.

Se trata de la historia de Eliana, Gimena, Vanina, Dayana y Anabella. Las cinco salieron a bailar el sábado 8 de diciembre de 2018 al boliche Roque, ubicado en Pampa Vieja. En el camino hacia el lugar pararon en la estación de servicio, ubicada en 25 de Mayo y Santiago Funes, para cargar nafta y luego del trámite, se sacaron dentro del automóvil varias fotos.

Pero no todo quedó ahí para las jachalleras y como una noche más de baile y tragos. Semanas después y, alertados por sus amigos en las redes sociales, notaron la presencia de un ser paranormal. En la imagen, apenas se puede distinguir unos ojos, nariz y boca. Las chicas no lo percibieron en un principio, sin embargo después se dieron cuenta de que esa noche no estuvieron solas.

Finalmente, las jóvenes se sacaron tres fotos y en una de ellas se notó la presencia del fantasma. Pareciera ser una mujer, aunque las protagonistas no están seguras. “Tal vez habrá querido que lo llevemos al boliche”, dijo Eliana una de ellas entre risas.