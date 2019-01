En el tie break, UPCN cayó ante Gigantes del Sur

UPCN San Juan Voley perdió este jueves ante Gigantes del Sur en su primer juego del año y por el octavo weekend de la Liga de Vóleibol Argentina. En un duro partido disputado en el Ruca Che de Nequén, el local se impuso por 3 a 2, con parciales de 25-19, 18-25, 27-25, 18-25 y 15-9. Los sanjuaninos ahora volverán a San Juan y rápidamente cambiarán el chip pues se enfocarán en la Copa Libertadores, ya que la semana próxima afrontará lna segunda rueda del Grupo 2 en Brasil, ante Sesi SP y Taubaté.

UPCN no entró cómodo al partido y de hecho no pudo hacer pie en el primer set. Con algunos errores, empezó a perder terreno y Gigantes lo aprovechó. Pese a batallar y tratar de alcanzar al rival, que lastimaba desde la contra, los sanjuaninos no tuvieron un buen cierre de set y el local aumentó la brecha, para cerrar 25-19.