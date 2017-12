Tiene labio leporino, abandonó el tratamiento y vuelve gracias a las jornadas

En la jornada del martes, una gran cantidad de personas con labio leporino se dieron cita en el hospital Dr. Marcial Quiroga. Lo hicieron ya que se llevaron a cabo unas jornadas que tenían como objetivo captar a pacientes que han abandonado el tratamiento. Cerca de 40 personas fueron las que se acercaron para conocer las alternativas que les ofrecían los doctores que les permitiera mejorar su calidad de vida.

Todos los que llegaron hasta allí, fueron atendidos por un equipo de profesionales interdisciplinar. Estaba compuesto por médicos cirujanos, odontólogos, fonodiólogos, psicólogos, por el servicio social y otorrinolaringólogos.

Hasta allí llegó también Rodrigo Domínguez. Es un joven con labio leporino y paladar palatino. Desde pequeño comenzó con los tratamientos correspondientes, fue operado a los seis meses y luego al año. A los 12, se hizo la operación que mejoraba la estética de su problema y, cuando se quedó sin obra social, abandonó los controles y el seguimiento médico.

Gracias a las jornadas que se realizaron, Rodrigo continuará con el tratamiento necesario. “El personal es muy bueno, te hacen sentir que podés volver”, expresó. El joven lo dejó incompleto, le faltó una cirugía que, seguramente, podrá realizarla gracias a la oportunidad de volver a ser atendido.

Rodrigo hace referencia a los tratamientos que se brindan y dicen que son muy convenientes “porque le sirve no solo físicamente a la persona sino para mejorar el autoestima. Nosotros generalmente sufrimos de autoestima baja. Gracias a Dios yo he tenido a mis padres que me han apoyado siempre”. El joven cuenta que sus papás siempre lo alentaron a seguir adelante “vos podés, no sos diferente a nadie”, era una de las frases que siempre escuchaba de ellos y se fortalecía.