Tras la polémica con su novia y suegra, denuncian de violento al líder de Pijama Party

Tras una catarata de posteos en redes sociales en torno a la figura del líder de Pijama Party, Federico Amín, en los que algunos lo tildaron de violento, como el de su suegra, y otros que lo defendieron de tales acusaciones, como el de su novia, un nuevo escrache se sumó esta vez en la red social Facebook y perteneció a quien dijo ser su ex pareja.

Se trata de la publicación de Valentina Echegaray, quien dijo: “Me movilizó mucho lo que pasó hace días y decidí contar mi verdad, para ayudar a personas que quizás no lo ven, como me pasó a mí, y para dejar de ser su víctima, porque ya no tengo miedo a callar el infierno que me hizo vivir Federico Amin, contar mi verdad”.