En los últimos días se difundieron varios audios en los que se alertaba a los sanjuaninos debido a que en las escuelas estaban tratando de secuestrar niños en trafics blancas. Luego de eso, comenzó a circular un audio de una combi rosada que, en esta ocasión, secuestra hombres.

Una gran cantidad de ciudadanos se tomaron el tema con humor y comenzaron a compartir el audio.

“Hola soy de San Juan, les aviso que anda una combi rosada y se anda llevando los hombres que andan por la calle. Dicen que va con cuatro mujeres adentro y se llevan a los hombres que andan en la calle. Yo ando asustado y no la pude pillar, se fueron, no me pude subir a la combi”, dice un hombre en el audio que despierta las risas en los sanjuaninos.