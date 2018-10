“Quiero mostrarle a los chicos que hay un camino, que se pueden hacer muchas cosas en la Argentina”, con estas palabras el ingeniero Raúl Kulichevsky quien participó del lanzamiento del primer satélite fabricado en el país, resumió el objetivo que lo movió a dar una charla a los alumnos de la escuela Industrial.

Tras el lanzamiento del satélite desde California en Estados Unidos, Raúl se quedó unos días más en el país del norte y luego volvió a Buenos Aires en donde vive junto a su esposa y su hijo. Luego “ni bien pudo”, acomodó su agenda para poder venir a su San Juan natal.

“Llegue el sábado pasado, antes del día de la madre y me quedó hasta el próximo sábado. Le traje el regalo de cumpleaños a mi madre y pasamos el día de la madre juntos yo le regalé flores y chocolates para su día”, aseguró el ingeniero que alcanzó renombre internacional por ser parte del equipo, que tras años de trabajo lanzó al espacio un satélite que podrá ayudar a predecir, entre otras cosas grandes catástrofes naturales y podría ayudar a salvar miles de vidas en todo el planeta.

Sobre el por qué de su llegada a la escuela en la que curso la secundaria, el hombre contó que lo invitaron a dar la charla y agregó que volver a la escuela “es algo muy especial para mi, acá pase momentos muy importantes, me hace feliz volver”, contó el ingeniero que había visitado la Industrial siete años antes, para el festejo por los 25 años de egresado.

Es más Raúl contó que la escuela no sólo tiene un valor emocional para él sino que también fue muy importante en su formación. “Cuando llegue a la universidad de La Plata, me di cuenta de que las cosas que me enseñaron acá eran muy importantes, ahi es cuando uno se da cuenta del por qué de algunos contenidos que durante la secundaria pueden resultar tediosos”, aseguró el profesional que actualmente preside la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

En medio de la charla, uno de los jóvenes que presenció la charla se acercó al ingeniero y le preguntó detalles de la carrera y si era conveniente estudiar en Córdoba o en La Plata, Kulichevsky respondió a cada interrogante, luego el joven estrechó la mano del especialista y se retiró del lugar, no sin antes hacerse una selfie con este hombre al que considera un referente.

Tras este hecho llegó la pregunta obligada de si él es consciente de que muchos lo toman como un ejemplo a seguir. “No creo ser un modelo, pero si mi experiencia les sirve para darse cuenta de que se puede salir adelante bienvenido sea. yo provengo de una familia de clase media, hice muchos sacrificios para llegar a donde quería, lo importante es saber lo que se quiere”, concluyó este sanjuanino que formó parte de un equipo de científicos que llegó con su sueño hasta el espacio.