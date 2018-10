Un escándalo se desató en las últimas horas de este sábado en el seno de la Iglesia Católica locaL. Es que el cura párroco de Santa Teresita del barrio Güemes fue denunciado en las redes por haber enviado mensajes con contenido sexual a un joven de 20 años. Pocas horas después el mismo religioso reconoció su error y presentó su renuncia al cargo de párroco, aunque no se alejó de sus hábitos.

El escándalo comenzó después de que el diario San Juan 19 publicara una denuncia publicada realizada desde un perfil de Facebook. Allí una persona que usa el nombre de “Triqueta Divers” publica una serie de capturas de pantalla con una persona a la que designa como “Pepe Ortega Violín”.

Esta persona relata que se hizo pasar por un joven llamado Lisandro de 20 años y que se contacto con el religioso con la excusa de que tenía este número en su teléfono, pero no sabía de quién era.

En el posteo se consignan una serie de capturas de pantalla en las que el mismo religioso reconoce que es un cura párroco. Por lo que se ve los chats son de varios días y con el paso del tiempo la charla se va poniendo más hot y el religioso llega hasta a enviarle fotos provocativas a su supuesto amigo.

Las charlas llegan hasta concertar una cita a la que Lisandro no llega aunque si le hace unas fotos al auto del religioso para evidenciar que él si fue al encuentro con la intención de tener un encuentro con este muchacho.

Pocas horas después de que se conociera este caso, el Arzobispado de San Juan envió un comunicado notificando el alejamiento por la renuncia del cura de su cargo de párroco. Ahora será la misma Iglesia la que establezca si le cabe algún tipo de sanción a Ortega. Es que, en los hechos no habría cometido ningún delito ya que la persona con la que chateo le dijo que tenía 20 años y por eso no constituye un abuso. En todo caso, se trata solamente de un intento por no cumplir su promesa de ser célibe de por vida.

El Comunicado del Arzobispado

Este sábado 27 de Octubre se han dado a conocer imágenes de un intercambio de seducción por redes sociales entre el Presbítero José Ortega (Párroco de Santa Teresita) y un adulto joven.

A raíz de esto hubo también una propuesta de un encuentro el cual no llegó a concretarse.

El sacerdote reconoce haber actuado de modo incoherente con su estado de vida, y pide perdón a la comunidad por el daño que esto ocasiona.

Como consecuencia de esto pone a disposición la renuncia al cargo de Párroco y todos los oficios encomendados (renuncia que es aceptada por el Obispo), y expresa su deseo de realizar un camino de conversión interior.