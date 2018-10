Este lunes, un árbol de casi 30 metros de altura cayó producto del fuerte viento en inmediaciones del Palomar. Ocurrió cerca de las 4.30 y casi produjo una tragedia porque había guardias de seguridad a poca distancia de la zona de caída.

Las fuentes precisaron que las raíces estaban bastantes secas, por lo que el álamo cedió durante la inconstancia del estado del tiempo, debido al viento Zonda intenso.

El tronco de gran porte impactó contra el suelo del playón de cemento del Polideportivo, ubicado en inmediaciones de calles Paula Albarracín de Sarmiento y 25 de Mayo.

Los guardias de seguridad, que hacían su recorrido nocturno de vigilancia, vieron como caía el árbol de grandes dimensiones pasadas las 4.30. Por suerte estaban alejados de la zona de impacto.

Personal no docente evaluaba si sacaba los restos del árbol en la jornada del lunes. “Si el viento no cambia, no se puede trabajar”, dijo un empleado de la Universidad Nacional de San Juan, que estaba en el lugar.

Ahora, lo preocupante es que en inmediaciones se puede observar otros árboles con ramas bastantes secas. Según las fuentes, la UNSJ evalúa cortarlos para evitar problemas en un futuro.

