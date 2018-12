Luego de la acusación formal en Nicaragua (lugar del hecho) y mediática de Thelma Fardín contra Juan Darthés por violación cuando ella era menor de edad, el ex cortista Adolfo Caballero se refirió al caso: “La mujer que escracha, a veces sedujo para obtener beneficios”. “No es bueno que la opinión dominante sea la que acusa y condene. Es injusto”, añadió.

El ex ministro de la Corte de Justicia Adolfo Caballero, sostuvo en primer lugar sobre la denuncia por violación que realizó la actriz que “es impactante de estas mujeres que confesaron que fueron acosadas sexualmente hace 5 o 10 años y recién hablan ahora. Esto es producto del trabajo de la justicia y se va a hacer justicia”.

“El autor señalado fue condenado por la sociedad y ya es suficiente. No es la solución total el escrache. La mejor solución es el buen juicio donde tenga la posibilidad de defenderse porque, a veces, esa mujer que está escrachando uso el arte de seducir para conseguir un beneficio particular. Y como no le fue bien, la venganza es denunciar el acoso”, agregó posteriormente.

“No conozco la posición de la acusado o señalado. Solo lo que las mujeres confesaron. Darthés socialmente ya está condenado pero me parece que es apresurado, es injusto. Hay que sufrir la condena de algo que uno no cometió simplemente porque la mayoría lo dice. Hay que ponerse un poquito en el lugar del otro”, señaló también Caballero.

Finalmente, el ex juez de la corte, comentó que “no es bueno que la opinión dominante sea la que acusa y condene y que no prueben. Hay que brindar la posibilidad de la legítima defensa. Hay que respetar el derecho y ser justo. Dar a cada uno lo suyo”.

Fuente Canal 13 San Juan