A una semana de su operación, Antonela está cada vez más animada

Pasaron siete días de que Antonela Gonzalez, ex candidata a Reina del Sol 2017 por el departamento Angaco, pasó por el quirófano y cada día mejora un poco más.

La intervención que le hicieron a Antonela consistió en corregir la malformación de provocó el coagulo tras sufrir un ACV.

Sobre la recuperación de la joven, Diario Huarpe dialogó con Gladys, la mamá de Anto, quien contó que “está bien. Aún no puede movilizarse sola, pero está animada”.

Lo que todavía no se conoce es cuando Anto volverá a su casa. En este sentido, la mamá agregó “ No sabemos todavía cuando será, todavía no le hacen las primeras curaciones”.

El fin de semana, hermana de Antonela expresó en las redes sociales algunos avances de la ex reina y dijo que “comenzó a comer nuevamente”.