Una virreina del Sol denunció que fue abusada

Un verdadero tormento está viviendo Catalina Sosa, virreina del departamento de Capital, ya que el sábado fue abusada por un remisero luego de salir del boliche.

El 15 de septiembre, Catalina salió del boliche a las 3.35 horas, según cuenta, en “estado de ebriedad”, pensaba volver a su casa con un remisero “de confianza” al que conocía desde hace 4 años y no solo solía llevarla a ella, sino también, a sus hermanas y amigas.

A su vivienda llegó casi 4 horas después “con recuerdos confusos y con ganas de morirme” es que el hombre le guardó sus cosas y no la dejaba bajar. En ese lapso, siguió trabajando y transportando pasajeros como si nada pasara.

“Este remisero llamado Carlos “Charly” Cordoba llevó pasajeros durante esas horas, conmigo ahí, entre pasajes paró el auto, y aprovechó para manosearme (entre otras cosas)”, manifestó de forma angustiada a través de una publicación de Facebook.

Luego, realizó un pedido a quienes viajaron con el hombre en el lapso en el que ella estuvo dentro del auto. “Les pido por favor a quienes hayan viajado con él en la madrugada del domingo que me contacten, es clave lo que puedan aportar”.

Agrega: “Cuando recuperé la conciencia noté que había parado en un lugar oscuro en medio de la nada, no pasaban autos. En ese momento entendí lo que sucedía y al ver mi nerviosismo y mi pánico el remisero me dejó en mi casa. Nadie sabe qué podría haber pasado si en ese momento no me recuperaba”, expresó.

Con este relato, la joven soberana espera que nadie se confíe a pesar de que crea que viaja con algún conocido: “Espero que cada persona que lea esto, y sepa que su conocida o amiga viaja con Carlos Cordoba alias “Charly” sepa que no está segura, y que no puede confiar en nadie”.

“Hoy la puedo contar, y puedo ayudar a alguna que haya pasado por esto con él porque estoy segura de que no soy la única, y si necesita hablar estoy dispuesta a ayudarla”, dijo ofreciendo su escucha a quienes lo necesiten que hayan pasado por situaciones similares.

“Que yo haya estado en estado de ebriedad no es JUSTIFICACIÓN, nunca accedí a que me toque, ni mucho menos me insinué a él, se aprovechó de una situación en la que yo estaba sin fuerzas, casi inconsciente, indefensa. Pero para su desgracia, aunque no pude defenderme, sí puedo recordar lo que hizo. Yo hablé, yo conté, ahora le toca pagar y padecer todo lo que yo padecí, y aún padezco. La situación ya se encuentra en manos de la justicia, pero la condena social juega un rol fundamental ante la mierda que nos toca vivir solo por ser mujeres”, finaliza Catalina Sosa en Facebook.