Unos 65 mil sanjuaninos sufren alguna patología del riñón

Desde hace menos de un año, el ministerio de Salud de la provincia, como una forma de detectar precozmente a los pacientes con patologías del riñón, implementó una Red Provincial de Laboratorio, junto a la Unidad de Enfermedades Crónicas No Transmisibles para la realización de estudios de “Creatinina” y “Filtrado Glomerular” de manera obligatoria. Estos estudios se realizan a los pacientes de riesgo, con diabetes o hipertensión, por ejemplo, para determinar si existen patologías que demuestren que los riñones no pueden eliminar desechos o estén funcionando mal.

El jefe de Bioquímica de nivel central del ministerio de Salud de la provincia, Guillermo Ruiz, explicó que “estos estudios se realizan a todos los pacientes en riesgos, más allá de que lo tengan o no pedido por el médico tratante. Una vez que los estudios dan patológicos, se denuncia al sistema de vigilancia para captar al paciente y atenderlo”.

Con el paciente identificado, la Unidad de Crónicos no Transmisibles le consigue un turno “protegido” en el tercer nivel de atención en el servicio de nefrología para hacerles los estudios de rigor, una biopsia, por ejemplo, lo diagnostica y lo estadifica.

“Llevamos menos de un año aplicando este programa y ya tenemos casos denunciados y tratados. Las estadísticas nos demuestran que cerca del 10% de la población sanjuanina sufre alguna patología del riñón. Según nuestro análisis, actualmente pueden haber, potencialmente, unos 65 mil sanjuaninos con esta patología”, expresó el doctor Ruiz.

El profesional se refirió también a los pacientes que sufren de Diabetes o Hipertensión, pero que no saben que tienen enfermedad renal, y que no cuentan con un tratamiento adecuado para frenarla. “Entendemos que unos 35 mil sanjuaninos son enfermos y desconocen su condición. Y esto es problemático porque, cuando se enteran, ya cuentan con un riñón muy deteriorado y no se puede hacer nada. Sólo diálisis o trasplante”.

El gran problema de esta enfermedad, para el jefe de Bioquímica, es su condición de silente (silencioso) y que se manifiesta cuando el riñón está en muy malas condiciones. “Y si hablamos de edad, hay que destacar que los pacientes con Diabetes tipo 1 son pacientes de riesgo y que deberían tener un control muy temprano. Los que tienen Diabetes Tipo 2 o hipertensos, sobre los 35 años, ya comenzar a realizar los estudios y ver el funcionamiento renal”, explicó.

Finalmente, el profesional contó que para la implementación de estos estudios, se firmó un convenio entre el ministerio de Salud con el Colegio de Bioquímicos de la provincia. Actualmente, se están ultimando los detalles administrativos como facturación, auditoría de obras sociales y otras cuestiones más para ejecutarlo definitivamente. No obstante, el Dr. Ruiz explicó que hay, en la actualidad, algunos laboratorios privados que los están haciendo.