UVT le amargó la inauguración del nuevo techado a Social

En la noche del viernes se jugó el adelantado de la cuarta fecha de la Zona A de la Liga Nacional A1 de Hockey sobre Patines, donde UVT derrotó como visitante a Social San Juan por 2 a 0.

El Decano inauguraba las obras del techado e iluminación, pero llegó el último campeón UVT para arruinarle el festejo. Primero fue Franco Ceschín y luego Mariano Ortíz los que le dieron la victoria a los Comunitarios que son los únicos líderes de la Zona A con 9 puntos, escoltado por Andes Talleres de Mendoza con 6, Social 4, Concepción 1 y cierra Casa de Italia con 0.

La cuarta fecha se completará este domingo 1 de julio a las 19.30 con los siguientes partidos: Murialdo vs Richet y Zapata, Banco Mendoza vs Bancaria y Concepción vs Casa de Italia.

Olimpia y SEC ganaron en la A2

Este viernes también se jugaron dos partidos correspondiente a la Liga Nacional A2 de Hockey sobre Patines.

Oimpia goleó a Aberastain por 7 a 3, mientras que en un partidazo, el Sindicato Empleados de Comercio derrotó a Estudiantes por 5 a 4.

La A2 tendrá continuidad el domingo a las 17.00 con los siguientes partidos: Huracán vs San Martín, Bernardino Rivadavia vs Caucetera, Maipú Giol vs Sarmiento de Albardon y Godoy Cruz vs Lomas de Rivadavia.