Vecinos de una localidad de Iglesia denuncian que hace 4 días están sin luz

Ciudadanos de la localidad de Colanguil de Iglesia denunciaron, en entrevista de una radio, que hace desde 4 días están sin luz a causa del viento Zonda. Aunque aclaró que es más de la mitad del pueblo.

“No hay nadie que respalde al pueblo de Colanguil. Acá vive gente”, sentenció la mujer.

“Cuáles son los motivos para que ellos no puedan dar la solución”, se preguntó al aire. “(Energía San Juan) no podían pasar por los árboles caídos pero la gente del Municipio ya hizo su parte, pero hasta el día de hoy no aparecen”.