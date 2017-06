Ya están en la provincia las nuevas máquinas de autogestión de la SUBE

Según declaraciones de Ariel Palma, Subsecretario de Tránsito y Transporte, en un principio, estas máquinas no se podían adquirir ”Gobierno no lo podía hacer porque la ley de Contabilidad Comercial no nos permitía que nosotros tuviéramos y administráramos estos equipos”, expresó.

También, comentó que se hicieron todas las gestiones para que, a través de Nación y de la red de carga, se incentivaran algunos privados en la provincia. Y lo lograron, ya que, una empresa privada instalará equipos de autogestión.

Dio la primicia y dijo que el primero ya fue instalado y se está probando en un negocio ubicado en Libertador pasando San Miguel. Agregó que hoy se instalarán diez más en distintos puntos de la provincia. “Cuando los tengamos instalados y funcionando perfectamente vamos a ayudar a la difusión para que la gente tenga un servicio más”, comentó Palma.

Estas máquinas de autogestión son terminales en las que uno ingresa el dinero, apoya la tarjeta y automáticamente se acredita la recarga. Algo muy importante es que no cobran plus, como lo están haciendo la mayoría de los negocios que cuentan con el servicio de recarga de SUBE.