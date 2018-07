Falta poco para que la gente en situación de calle le diga adiós al frío

Las bajas temperaturas que se están presentando en la provincia en los últimos días están generando complicaciones y alzando la preocupación en la gente sin hogar que implementa diversas estrategias para poder sobrevivir. Sin embargo, muchos de ellos no logran hacerlo y pierden la vida por el frío. Tal es el caso del hombre indigente que, el lunes 2 de julio, en las inmediaciones de la Circunvalación en Santa Lucía, murió a causa del helado clima. Debido a esto, desde Desarrollo Humano decidieron tomar cartas en el asunto y revertir al máximo posible estas situaciones por lo que están modificando el ex Servicio de Urgencias del hospital Rawson para convertirlo en un refugio destinado a la gente que vive en la calle. Aunque, también, hay personas con un gran corazón que ayudan día a día a la gente sin hogar para que tenga un buen vivir. Por ejemplo, en el mes de junio, Vivi Fornés abrió en su hogar un refugio que tiene capacidad para recibir a 8 personas y que no pasen la noche, el momento en el que acechan principalmente las bajas temperaturas, a la intemperie.

Para que sea inaugurado el refugio de Gobierno falta muy poco tiempo, es más, estiman que en la próxima semana estaría listo para brindar sus servicios a quienes más lo necesiten. Desde del ministerio de Desarrollo Humano comentaron: “Para el jueves de la semana que viene estaría todo listo, la semana que viene ya lo estaríamos utilizando”. No obstante, a la empresa que está llevando a cabo los cambios y dejando todo listo para la pronta presentación, “se le ha dado como plazo máximo el 15 de julio”. Aunque, llegar a esta fecha es poco probable ya que la obra lleva grandes avances.

El ministro de Desarrollo Humano, Armando Sánchez, dialogó con este medio y manifestó que: “Estamos reacondicionando lo que fue la sala de Urgencias, actualmente están trabajando en el revoque, demora un poco en secar pero la empresa está trabajando a full”.

Este espacio tendrá lugar para 10 hombres, se tuvo en cuenta solo este género ya que para mujeres hay 2 en la provincia que, según informó el ministro, se encuentran en Rivadavia y Santa Lucía.

Normas de convivencia, un problema para los indigentes

En muchas ocasiones, las normas de convivencia son un problema para la gente en situación de calle ya que se niegan a aceptarlas. Entre ellas se encuentran principalmente el no tomar alcohol, no fumar, bañarse, cuidar las instalaciones, entre otras que generan el rechazo hacia los refugios.

“Muchas veces no logramos que vayan y no los podemos obligar. No quieren ir porque en el refugio no pueden ingresar alcohol y no fumar adentro, como en cualquier lugar”, expresó el ministro.

A pesar de esto, hay una gran cantidad de personas que las aceptan y concurren a estos lugares de la provincia que les brindan abrigo y un lugar para pasar las frías noches del invierno.

Quienes opten, a partir de la semana próxima, en refugiarse en el ex Servicio de Urgencias del Rawson, podrán ingresar a partir de las 17.30, merendar, cenar, dormir -las habitaciones serán de dos personas y contarán con baño privado- y, también, desayunar.

En el Gran San Juan hay casi media centena de gente sin hogar

Fuentes confiables del ministerio de Desarrollo Humano dieron a conocer un número de personas en situación de calle del Gran San Juan e informó que “aproximadamente hay 45, 20 de ellas están incluidas en el hogar y otras 10 en algunos hogares de residencia, con las otras hay un trabajo para que no se encuentren durmiendo en la calle”.

Destacaron en todo momento que este es un número que cambia continuamente debido a las distintas problemáticas que atraviesan las personas que se encuentran en dicha situación. Entre las principales se encuentran los problemas económicos, familiares o de adicciones.