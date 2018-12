Zumba sin barreras: decenas de personas bailaron por el Día de la Discapacidad

Pasión y alegría es sin dudas lo que describe a los instructores de zumba que participaron este lunes de una clase en la Plaza Seca del Centro Cívico, sentimientos que contagiaban a cada uno de los presentes y a quienes circulaban por allí que se detenían para bailar un rato y olvidarse de sus problemas. En esta ocasión, el baile fue por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad por lo que, integrantes de asociaciones que tratan el tema, escuelas y curiosos que pasaban por el lugar, se acercaron para poner el cuerpo en movimiento.

Los participantes de la actividad dejaron en claro que para divertirse bailando no hay barreras y que todos pueden hacerlo.

“Anímense, nada es imposible, las barreras las pone uno y son mentales, esto es algo hermoso”, decía Nives Martín, una de las profes en silla de ruedas que alentaba a todos para que se sumaran al baile. Es que ella entendía cada uno de los sentimientos que pasaban por la cabeza de los que no se animaban porque los vivió en carne propia, sin embargo, en el momento en el que descubrió la zumba, cambió su vida. “Por ahí las personas con discapacidad no se animan a bailar, yo misma lo viví, pensaba que no podía bailar y aquí estoy”, expresó con orgullo por sus avances. Comenzó con las clases y luego se le ocurrió algo: quería ser instructora y, a pesar de que encontró algunas trabas en el camino, hoy se le suma a su profesora en las clases que una gran cantidad de personas pueden disfrutar. “Todos me re motivaron, mi profe, mis amigos, mi familia, ahora mi profesora me da un espacio para hacer algunas coreografías”, contó.