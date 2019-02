Los gremios no ven con buenos ojos que la cláusula gatillo se ate a la recaudación

Ante el trascendido que salió de Hacienda, sobre la posibilidad de anexar el incremento del salario anual a la recaudación provincial y no sobre la inflación como se venía haciendo hasta el año pasado, los gremios salieron a dar su postura. Aunque todavía no es nada seguro, pero sí es una posibilidad que se baraja en la mesa chica. Tampoco, hay fecha definida para que las partes comiencen a discutir y plantear sus posturas.

El secretario adjunto de la Unión Docentes Agremiados Provinciales, Luis Lucero dijo que “la cláusula gatillo es fundamental. No podemos negociar salarios por debajo de la inflación”. Agregó “lo del gobierno de querer atar la paritaria a la recaudación es mera especulación. Nosotros entendemos que no debe haber condicionamiento, el acuerdo debe ser celebrado libremente. Todo lo que pueda traer perjuicio al trabajador, no es una paritaria exitosa”