Lucas Bernardi, con chances de sumarse a la Selección Argentina

En la Asociación del Fútbol Argentino se están terminando de definir las cuestiones de las selecciones para el 2019 y esta mediodía sorprendió la presencia de Lucas Bernardi. El ex entrenador de Newell’s, Arsenal, Godoy Cruz, Estudiantes y Belgrano se reunión con Claudio Tapia y tiene serias chances de comenzar a trabajar para Argentina.

Todavía no está definido si se suma al cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la mayor, teniendo en cuenta que Walter Samuel no seguiría en el equipo de trabajo y volvería a vivir y trabajar en Europa, o bien si formará parte del cuerpo técnico de Fernando Batista, flamante entrenador elegido para comandar al Sub 20.