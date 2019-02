Más jubilados pagarán impuesto a las ganancias

La Administración Nacional de la Seguridad Socia, por decisión interna decidió empezar a retener Ganancias a las personas que cobran dos beneficios. Por ejemplo una pensión y una jubilación y la suma supere los $55.804.

Las retenciones las aplicará por CUIL, es decir, por el número de identificación de cada persona, en vez de hacerlo por cada orden de pago.

Sucede que hasta ahora, si los dos beneficios por separado no superaban el mínimo no imponible, la ANSES no practicaba las retenciones.

Los jubilados que actualmente pagan Ganancias no son el grupo más numeroso de jubilados. Son algo así como el 1,5% del total, unos 100.000 beneficiarios. En 2015 eran algo más de 320.000.

Esta cifra aumentó debido a la nueva fórmula de cálculo del impuesto. A pesar de que el Gobierno prometió una reducción de la presión fiscal, en los últimos tres años se estima que 700.000 personas se sumaron al grupo de los que tributan en gravamen a las Ganancias.