Mirtha Legrand no fue invitada al cumpleaños de Macri

La diva de los almuerzos no estuvo incluida en la lista de los asistentes al cumpleaños del presidente Mauricio Macri. En algún momento llegaron a decir que Juliana Awada le había llamado a Mirtha para invitarla, pero luego la Chiqui confirmó que no fue cierto “no, no estuve invitada”, dijo a Mirtha a diario Clarín.

Desde el equipo presidencial nadie salio a explicar los motivos. Tampoco se comunicaron con Legrand. Ella hizo un análisis de la situación y dijo “he criticado muchas cosas de su gestión, quizás estén molestos por eso”.

Si bien Mirtha dijo públicamente que lo volvería a votar, ante la consulta de si al menos había intentado comunicarse con el Presidente para saludarlo por su cumpleaños número 60, dijo que no: “Ayer estaba en Olivos, creo que llegaron a Chapadmalal tarde a la noche”.