Mohamed: “Ojalá que el cuento de hadas termine con un buen final”

Antonio Mohamed fue presentado este viernes como el nuevo director técnico de Huracán, club al que llega para reemplazar a Gustavo Alfaro, quien dirigirá a Boca.

“El destino quiso que esté en este lugar, mi lugar en el mundo, soy feliz”, aseguró el Turco y agregó: “Espero colaborar en este crecimiento del club, llegar a lo máximo, lo que todos soñamos, que es triunfar en el club”.

“Decirle gracias a la gente de Huracán por el amor que me brinda, gracias a los directivos por volver a confiar…Ojalá esta vez el cuento de hadas termine con un buen final”, expresó.

Mohamed, además, confirmó que firmó un contrato por “un año y medio” y reconoció que el vínculo tiene “una cláusula de salida en junio”.

“El plantel tendrá retoques mínimos, algún jugador va a llegar, el equipo viene sumando y meteremos mano de a poco. Hay que ser inteligentes, no se puede hacer todo rápido. Hay que acompañar a estos chicos que se juegan la vida por Huracán”, destacó Mohamed y explicó que quiere que continúe Marcos Díaz aunque no depende de él.

“Queremos pasar la primera fase de la Libertadores y que Huracán juegue la Copa 2020. Es un sueño dirigir a Huracán en Primera y en la Copa Libertadores”, aseguró el entrenador respecto a los objetivos.

“No pensaba volver a dirigir a Huracán, la última fue muy doloroso. Perder acá me duele el triple, por eso me generaban dudas. Nací en este lugar y voy a morir en este lugar, no sé si es lealtad, es sentido de pertenencia”, cerró.