Montaner criticó al Papa por su neutralidad con el gobierno de Maduro

El cantante Ricardo Montaner, quien nació en nuestro país pero se crio en el país caribeño, hizo un análisis de la situación que atraviesa Venezuela. “Ser neutral en estas circunstancias me suena demasiado cómodo” dijo el músico en relación a la decisión del Vaticano de no intervenir en el asunto de política interna que vive ese país.

“Creo que no se puede ser neutral en ciertas situaciones. Dios es el primero que no es neutral y si hay alguien que sabe de Justicia es Jesús. Él no nos dice sean tibios o neutrales, sino por aquí debes ir”, arremetió Montaner contra la postura de Francisco.