Acusan a un gato callejero de intentar asesinar a una mujer de 82 años

Un intento de asesinato bastante particular ocurrió en las últimas horas en Japón. Una mujer de 82 años, que se encontraba postrada en cama, fue encontrada con más de 20 cortes en su cara y el principal sospechoso es un gato callejero.

De acuerdo con medios locales, la hija de Mayuko Matsumoto la encontró este lunes empapada de sangre a causa de las graves heridas, e incluso debió ser sometida a una intervención quirúrgica de emergencia.

Como Matsumoto no puede hablar, no pudo dar ninguna pista sobre su atacante. Además, los investigadores del caso no encontraron señales de que la puerta de ingreso de la casa de la víctima haya sido dañada o forzada.

Fue entonces cuando las autoridades se asemejaban a arañazos y consideraron la teoría de que las heridas hayan sido ocasionadas por un gato callejero. Después de una extensa búsqueda, encontraron a un animal que rondaba por el vecindario y tenía rastros de sangre en sus garras.

Los oficiales aseguran que se está analizando una muestra sangre extraída de las garras del gato, que hasta el momento es el único sospechoso del caso.

Fuente: Telefé Noticias.