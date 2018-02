Angustiantes tweets de un alumno en medio del tiroteo

Los alumnos del Colegio Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en Forida, vivieron una angustiante y desesperante situación. Se produjo un tiroteo que terminó con la vida de, al menos, 17 estudiantes y una gran cantidad de heridos.

En medio del tiroteo, un estudiante comenzó a twetear desde el interior de la escuela. Sus mensajes estaban acompañados de fotografías que tomaba desde el lugar en el que estaba, debajo de los pupitres.

“Mi escuela está siendo tiroteada y estoy encerrado adentro. Estoy con muchísimo miedo”, escribió desde la cuenta @TheCaptainAdain.

My school is being shot up and I am locked inside. I’m fucking scared right now. pic.twitter.com/mjiEmPvGNb

— Aidan Minoff (@TheCaptainAidan) February 14, 2018