Ariana Grande visitó a las víctimas del atentado en Manchester

La cantante estadounidense volvió a Manchester para actuar el domingo en un concierto benéfico que destinará lo recaudado a los afectados en el ataque.

Además, durante la jornada del viernes, fue a visitar al hospital a las jóvenes víctimas del atentado terrorista cometido el pasado 22 de mayo.

La cantante publicó la mayoría de las fotos que se sacó con sus admiradores en su cuenta de Instagram, que siguen 107 millones de personas. En ellas se puede observar la alegría de los menores al ver a su cantante preferida que demostró con este gesto su gran corazón.

Grande actuará mañana en un concierto benéfico a favor de las víctimas del atentado en el estadio Emirates Old Trafford junto a otros artistas de renombre, como Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus o los grupos Take That y Coldplay. La recaudación irá a parar al llamado fondo de emergencia “We Love Manchester”, creado para apoyar a los afectados.

Los promotores del concierto han ofrecido entradas gratis para aquellos seguidores que se encontraban en el estadio Manchester Arena la noche del ataque.