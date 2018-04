Así es la cárcel dónde está alojado Lula Da Silva

El ex presidente de Brasil Luiz Lula da Silva, el ex mandatario de Brasil, comenzó su condena de 12 años por delitos de corrupción.

La condena la cumple en el Centro Médico Penal de Pinhais. El penal cuenta con 8.000 m2 y en sus instalaciones alberga todo tipo de internos: criminales comunes, pacientes psiquiátricos y hasta funcionarios y empresarios involucrados en el Lava Jato.

En el caso del ex presidente, no compartirá celda y podrá gozar de algunos derechos como por ejemplo a poseer televisión y tendrá dos horas diarias de tiempo al aire libre en soledad.

El pabellón 6 fue el elegido para Da Silva y se diferencia por la limpieza y organización, fruto del trabajo de los internos.

Dentro del pabellón 6, los presos por la causa Lava Jato ocupan nueve celdas. Cada 15 días, las familias de los internos pueden ingresar productos de higiene, ropa y comida para mejorar las condiciones de vida de los detenidos.

