Así saludó Donald Trump a todas las mujeres en su cuenta de twitter

WASHINGTON.- Que el presidente de Estados Unidos disfruta de usar Twitter es algo sabido. Cuando tiene que defenderse de los que lo atacan, cuando decide acusar a sus opositores o simplemente cuando quiere contar los avances de su administración, el republicano siempre recurre a la red social, algo que de hecho es muy criticado.

En el Día Internacional de la Mujer, el mandatario no podía ser menos y deseó un feliz días a las mujeres con dos tuits. “Tengo un enorme respecto por las mujeres y los muchos roles en los que sirven son vitales para la fábrica de nuestra sociedad y nuestra economía”, decía el primero.

I have tremendous respect for women and the many roles they serve that are vital to the fabric of our society and our economy.

