Atentado en Londres: ISIS asumió la responsabilidad

Un día después del atentado de Londres que dejó, hasta el momento, al menos siete muertos, el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) se adjudicó este domingo el ataque en el centro de la capital inglesa.

Tal como realiza con cada atentado en Occidente, el grupo terrorista asumió la responsabilidad del ataque a través de su agencia de noticias Amaq.

The Amaq message claiming Westminster attacker as ‘soldier of Islamic State’ pic.twitter.com/ThvHDDjVND

— Tom Cheshire (@chesh) 23 de marzo de 2017