Australianos se indignaron por un koala atornillado en un poste

Koala Rescue Queensland (KRQ) es una asociación australiana que defiende los koalas. Miembros del grupo, descubrieron uno de esos animales muerto en un parque. Además, se encontraba atornillado a un poste.

Decidieron dar a conocer la situación a través de una publicación en las redes sociales. “Ese pobre koala ha sido atornillado a un poste con tornillos industriales. Murió, pero no sabemos si estaba muerto en el momento en que se le fijó a la estructura”, escribieron en Facebook.

Absolutely disgusting. A council worker told Koala Rescue Queensland he found this dead koala screwed to the pole in the Sunshine Coast hinterland. It’s not clear whether the Koala was alive or dead when bolted to the post. Police are investigating. #australia #koala #wildlife pic.twitter.com/AYQsKm1cvq

— Martin Walsh (@martinwalsh) January 11, 2018