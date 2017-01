Balacera narco: al menos 5 muertos en un boliche de Playa del Carmen

Un tiroteo fue reportado a través de redes sociales por usuarios que asistieron a una festival de música en una discoteca de Playa del Carmen, en México, lo que desató escenas de caos y la llegada de personal de emergencia que retiró a varias personas del lugar.

“Alguien entró al club y abrió fuego. Cuatro, cinco muertos y varios heridos. Quédense en su maldito hotel si están aquí en el BPM”, escribió el DJ Jack Revill, conocido como Jackmaster, en referencia al festival que se realizó en el club Blue Parrot.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a la gente corriendo en pánico por los supuestos disparos. Posteriormente, se ve la llegada de equipos paramédicos que retiran a las víctimas, sin conocerse su estado.

El perfil de Facebook del festival aclaró que “tras los reportes de tiroteos ocurridos esta madrugada en el Blue Parrot, todas las fiestas se cancelaron en tanto se desarrollan las investigaciones policiales”.

#BPMFestival #BlueParrot I was so close by the fence on the beach, shooting happened inside, not from the beach pic.twitter.com/KSLhNo0NDN

— MauroMC (@DJMauroMC) 16 de enero de 2017