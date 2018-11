Catarata de renuncias por el Brexit en el Reino Unido

Luego de que el gabinete aprobara el acuerdo con la Unión Europea el gobierno del Reino Unido que encabeza la primera ministra Theresa May se vio envuelto en una crisis. Tres funcionarios renunciaron a sus cargos por estar en contra del pacto realizado.

El secretario del Brexit Dominic Raab presentó su renuncia en la mañana de este jueves “por no estar de acuerdo con el borrador”. Antes se habían ido el ministro para Irlanda del Norte Shailesh Vara y la ministra de Trabajo y Pensiones Esther McVey, quien declaró que el entendimiento “no honra los resultados del referéndum” en el que se votó a favor de la salida del bloque europeo tras 40 años de membresía, según publicó Clarín.

En este clima es de rebelión, con los conservadores que rechazan el acuerdo y los parlamentarios laboristas que ya anunciaron que van a votar en contra, podría haber más renuncias.

En paralelo, la Unión Europea aceptó una cumbre para debatir el Brexit el próximo 25 de noviembre. Un segundo referéndum es el escenario más probable frente a este escenario caótico, explicó en su artículo la periodista María Laura Avignolo para el mismo diario.

Raab en su dimisión argumentó: “Lamento decir que, tras la reunión de gabinete por el acuerdo del Brexit, debo renunciar. No puedo apoyar este acuerdo por 2 razones: primero porque creo que el régimen regulatorio propuesto para Irlanda del Norte presenta una muy real amenaza a la integridad de Gran Bretaña. Segundo, no puedo apoyar un indefinido acuerdo de salvaguarda cuando la Unión Europea conserva el veto sobre nuestra habilidad para salir”. La renuncia de Raab pone a May en un serio y abierto conflicto con su partido en estas horas claves.