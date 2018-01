En Chile, Lozano aseguró que Francisco vendrá a la Argentina

El obispo de San Juan, Jorge Lozano viajó a Chile para participar de la comitiva de obispos argentinos que le dio la bienvenida al Papa Francisco. Lozano quien conoce a Francisco relató que el mismo Papa le relató que cuando pasó por San Juan oró por la provincia.

Tras la gran alegría de haber saludado a Francisco, el religioso concedió una entrevista de al diario La Tercera. Ante la pregunta obligada de por qué Franscisco no viene a Argentina, el obispo local aseguró que la demora en la visita a su país se debe a cuestiones de agenda.

¿Cuál ha sido su visión sobre la visita del Papa en Chile?

La visita hasta ahora ha sido muy linda, lo que he visto tanto del fervor popular en las calles y las celebraciones en las que pude participar. Los mensajes que él ha ido dando son también muy claros, tanto los relativos a los abusos y lo que esto avergüenza a todos los creyentes; la necesidad de la justicia y la paz, el diálogo como exigencia de reconocimiento mutuo entre los pueblos y culturas. Son enseñanzas muy claras y profundas.

Cómo ha vivido la delegación de la Iglesia argentina el paso del Papa por Chile?

Por un lado, nos hemos sentido muy bien recibidos, al menos los obispos que estamos aquí en Santiago, hay otros que iban a Temuco y que irán a Iquique. Me sentí recibido con mucha cordialidad y con una alegría de poder participar en algunas celebraciones y haber podido saludar el martes al Santo Padre, al final de las celebraciones en la Catedral, algo que no teníamos previsto y fue un regalo que nos vino de arriba.

¿Ha podido conversar con él?

No. Yo ayer lo único que pude fue saludarlo. A mí particularmente me hizo un comentario: que había rezado por San Juan, la diócesis en la que yo estoy, aquí vecina en la cordillera. Y me dijo: “Cuando pasamos por la cordillera, me acordé de San Juan y recé por vos”. Le agradecí su delicadeza y su compromiso. Fueron apenas unos segundos, pero que yo ni siquiera lo tenía pensado.

¿Cómo ha observado el ánimo en Argentina respecto de esta visita a Chile, tan cerca de su país, pero que finalmente no visitará?

Bueno, nosotros, al menos los que yo tengo más cerca, sé que hay algunos que tienen otra mirada, pero yo no me fijo tanto dónde no va, sino a dónde va. Él es el obispo de Roma y el Papa de la Iglesia universal, así que él ha dicho ya que privilegiaba primeramente los países de África y Asia, que es donde más dedicación está teniendo. Ha privilegiado también situaciones de resolución de conflictos, como lo de intentar acercamientos entre Palestina e Israel, Estados Unidos y Cuba, entre Colombia y las Farc, y completa ahora con esta visita a Chile y Perú, la costa del Pacífico, para poder encarar en otra etapa la costa del Atlántico de América del Sur y visitar Argentina, Uruguay y Brasil. Dios quiera que sea pronto esta visita.

¿Confía entonces en que el Papa visitará pronto Argentina?

Sí, cuando su agenda se lo permita. Yo entiendo que sus opciones tienen que ver con las necesidades de la Iglesia en todo el mundo, y yo celebro todo lo que él está haciendo, y no me fijo tanto en lo que le falta por hacer.

¿Tiene contemplado algún otro encuentro con el Pontífice?

Yo iré hoy (ayer) al encuentro con los jóvenes en Maipú, ojalá pueda saludarlo de nuevo, pero con haber podido encontrarme con él ayer (el martes) estoy más que satisfecho y agradecido, porque no era algo que tenía en mente. Me tomó por sorpresa, si yo hubiera tenido en cuenta que tal vez lo podía saludar, hubiera tenido a mano dos o tres cartas de feligreses para entregarle.

¿Cree que el Papa ha tenido un rol conciliador aquí en Chile?

De lo que voy escuchando me parece que sí, un permanente llamado a la reconciliación, al reconocimiento de la verdad. Ha insistido en el diálogo franco y verdadero, sin maquillaje, así que hay un intento de dar orientaciones para el camino de la paz, el encuentro, pero su presencia no es automática. Son orientaciones que después la misma Iglesia y el pueblo de Chile tendrán que ver.

Fuente: La Tercera