Despiden a una profesora por tener sexo con una alumna

Una profesora de teatro fue despedida del colegio católico en el que trabajaba, en Esexx, Reino Unido, luego de que reconoció haber tenido sexo con una de sus alumnas.

Sarah Barton era de una de las docentes más respetadas del Ursuline Convent. Hacía más de diez años daba clases y era la jefa del departamento de teatro y danza. Pero quedó envuelta en una reprochable relación con una estudiante, según quedó revelado en un tribunal de disciplina.

La mujer de 36 años, casada, llevó a la chica a ver el musical Matilda y a la salida se alojaron en un hotel donde mantuvieron relaciones. No fue la única vez.

“Como profesora, Barton recibió la confianza de los alumnos, los padres, su escuela y la comunidad local para poner por encima de todo el bienestar de los chicos. En vez de eso abusó de su confianza por su propia satisfacción sexual”, dijo una vocera de la escuela secundaria.

Barton reconoció el hecho y también que falló en mantener los límites apropiados. También se culpó por no haber escuchado a sus colegas que le aconsejaron no continuar con la relación. Al menos hasta 2022 no podrá dar clases.

Fuente: TN