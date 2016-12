Diplomacia meme: Rusia le contestó a Estados Unidos con un patito

Horas después de que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunciara que expulsará a 35 agentes rusos por la posible ingerencia de Rusia en las elecciones presidenciales, desde la embajada rusa en Londres enviaron un colorido mensaje en Twitter.

El mensaje no sólo era áspero y poco diplomático sino que estaba acompañado de la foto de un patito con la palabra “lame”, que se traduce como “soso”, “aburrido” o “débil”.

El presidente Obama expulará a 35 diplomáticos rusos en un déjà vu de la Guerra Fría. Como todos, incluido el pueblo estadounidense, nos sentiremos aliviados cuando veamos el fin de esta desafortunada administración”, escribieron desde la embajada rusa en el Reino Unido.

Obama anunció las represalias “en respuesta al agresivo acoso del gobierno ruso sobre funcionarios estadounidenses y operaciones cibernéticas contra la elección estadounidense” después de que la CIA anunciara que Moscú había tenido ingerencia en el hackeo y difusión de mails privados de la candidata demócrata Hillary Clinton y su equipo durante la campaña presidencial.

President Obama expels 35 🇷🇺 diplomats in Cold War deja vu. As everybody, incl 🇺🇸 people, will be glad to see the last of this hapless Adm. pic.twitter.com/mleqA16H8D

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 29 de diciembre de 2016