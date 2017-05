El Papa anunció sorpresivamente que nombrará a cinco nuevos cardenales

Tomando a todo el mundo por sorpresa, el papa Francisco anunció hoy que el próximo 28 de junio creará cinco nuevos cardenales electores. Volvió a “revolucionar”, así, la geografia del cónclave que elegirá a su sucesor, consolidando su visión de Iglesia “en salida”, abierta, no “vaticanocéntrica” y atenta a las periferias del mundo. Tres de los nuevos cardenales provienen de Laos (Asia), El Salvador (América central) y Mali (África) y de dos naciones europeas: España y Suecia. Excepto España, será la primera vez que los demás países tendrán cardenales.

“La proveniencia de diversas partes del mundo manifiesta la catolicidad de la Iglesia difundida sobre toda la tierra”, dijo Francisco, al hacer el anuncio del consistorio, al final de la oración mariana del Regina Coeli, desde la ventana del despacho pontificio del Palacio Apostólico. El 29 de junio, al día siguiente de la ceremonia en la que el Papa entregará el birrete color púrpura y el anillo a sus cinco nuevos máximos colaboradores, concelebrará con ellos, el resto del colegio cardenalicio y demás obispos una misa solmenne en la fiesta de San Pedro y Pablo, patronos de Roma.

En el que será el cuarto consistorio de su pontificado, entre las cinco nuevas púrpuras no hay ningún funcionario de la Curia romana, ni ningún italiano. Una vez más, el ex arzobispo de Buenos Aires quebró la tradición no escrita que en forma automática asignaba el preciado birrete a “sedes cardenalicias” (como por ejemplo Venecia y Turín) o a determinados funcionarios de la Curia romana. Francisco volvió a hacer primar, como en las demás ocasiones, el criterio de pastores “con olor a oveja”, cercanos a la gente, que viven en zonas difíciles o castigadas del planeta.

El único latinoamericano de la tanda presentada sorpresivamente hoy es Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador, de 75 años, sacerdote muy cercano al beato monseñor Oscar Arnulfo Romero -el obispo salvadoreño mártir- y presidente de Cáritas para América latina y para el Caribe y de la Cáritas nacional.

Es de origen africana, en cambio, monseñor Jean Zerbo, arzobispo de Bamako, Mali. Zerbo, que se convertirá en el primer cardenal de este país, tiene 74 años y trabajó activamente para la paz y en la lucha contra la exclusión y promovió, especialmente la reconciliación en su tierra.

El futuro cardenal de Laos, Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, vicario apostólico de Paksé, tiene 73 años y es líder de una iglesia que ha sufrido una gran persecución en el siglo XX.

El más joven de la lista, que se convertirá en el primer purpurado de Suecia -país mayoritariamente protestante-, es monseñor Anders Arborelius, de 68 años. Miembro de la congregación de los carmelitas descalzos, se convirtió a los 20 años al catolicismo y en 1998 se convirtió en el primer obispo católico del país, donde se cuentan solamente unos 150.000 fieles. Fue él quien recibió a Francisco cuando viajó a Lund en noviembre pasado, para el comienzo de la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante.

El otro europeo es Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, de 71 años, un sacerdote conocido por ser un pastor, que fue misionero en Zaire. Omella es una sacerdote considerado cercano al Papa y es miembro de la Congregación para los Obispos.

Menos europeos

Con esta designación, los cardenales electores, es decir, menores de 80 años y con derecho a voto en un eventual cónclave, pasarán a ser 121. El Papa se pasó, sólo por uno, del “techo” de 120 impuesto por Pablo VI en 1975.

Con este cuarto consistorio Francisco, el Papa venido “desde el fin del mundo” continúa reforzando el papel de las periferias y disminuyendo la presencia europea. Cuando creará -ése es el verbo- estos cinco nuevos cardenales, el 28 de junio próximo, en total habrá designado a 49 de los 121 cardenales con derecho a voto en un eventual cónclave.

Además, sigue corrigiendo los desequilibrios del pasado. De hecho, cuando él fue electo, el 13 de marzo de 2013, Europa tenía 60 cardenales (entre los cuales 28 italianos); América del Norte 20 (incluyendo Estados Unidos, Canadá y México); América latina 13; África 11; y Asia y Oceania 11.

Ahora la situación cambió drásticamente. Los europeos ya no son mayoría y países que nunca habían tenido ni voz ni voto, tienen presencia. De haber un cónclave después del próximo consistorio del 28 de junio, la geografía sería la siguiente: Europa 53 (24 italianos); Asia y Oceania 19; América del Norte 17 (incluyendo a 10 estadounidenses, 4 mexicanos y 3 canadienses); América latina 17 (dos argentinos, Leonardo Sandri y Mario Aurelio Poli); y África 15.

Fuente: La Nación