El Papa pidió “cambiar una economía que mata por una que hace vivir”

El papa Francisco pidió este sábado a los empresarios “cambiar las reglas de juego del sistema económico social”, para que una “economía que mata” pueda transformarse “en una economía que hace vivir”, en un marco en el que “el capitalismo continúa produciendo descartes”.

“Hace falta apuntar a cambiar las reglas de juego del sistema económico-social. Imitar al buen samaritano del Evangelio no es suficiente”, aseguró el Pontífice este sábado en un encuentro con 1100 emprendedores de la “economía de comunión” apoyada por el Movimiento de los Focolares.

“Un empresario que es sólo buen samaritano hace la mitad de su deber: cura las víctimas de hoy pero no reduce las de mañana”, aseguró Francisco

“Un empresario de comunión está llamado a hacer de todo para que también aquellos que se equivocan y dejan su casa puedan esperar un trabajo y un salario digno, y no terminen comiendo con los cerdos. Ningún hijo, ningún hombre, ni los más rebeldes, merecen las bellotas”, agregó, luego de pedirles que rechacen “la meritocracia invocada por tantos que en nombre del mérito niegan la misericordia”.

“El capitalismo conoce la filantropía, no la comunión. Es simple donar una parte de las ganancias sin abrazar y tocar a las personas que reciben esas migas. En cambio, incluso cinco panes y dos peces pueden alimentar a las multitudes si son lo que uno comparte de toda la vida. En la lógica del Evangelio, si no se entrega todo no se da lo suficiente”, los animó.