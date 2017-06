El testimonio de una fotógrafa y voluntaria argentina sobre la vida en un campamento de refugiados

Araz Hadjian una fotógrafa argentina nacida en Alepo, estuvo una temporada en Idomeni, en la frontera entre Grecia y Macedonia, el campamento de refugiados más grande de Europa.

“Cada vez que me acuerdo se me parte el alma”, expresó. Ella conoció lo que era vivir en un lugar ajeno, en otra cultura, interpretó el dolor de esa gente en la historia de su padre, un hombre que murió en Argentina extrañando Siria. “Sé que es no sentirte parte del lugar donde estás viviendo, sentir que sos un trasplante, un injerto”, reconoció, por eso quizá tomó el camino del voluntariado, aunque no distinga por qué ni cuándo comenzó ese compromiso.

Rodeada de cuatro compañeros, argentinos y españoles, médicos y fotógrafos, entró en el campamento de refugiados abierto, sin controles policiales, más grande del mundo. Idomeni se disolvió en junio de 2016; “esa gente fue reubicada en campamentos que funcionan ahora como campos de concentración porque están militarizados, ya no se puede acceder libremente”, describió Araz. Cuando lo conoció, cargada de prejuicios y preconceptos obligatorios a la condición humana, esperaba encontrarse con un escenario diferente: “Lo que me sorprendió es que uno piensa que en ese tipo de situaciones traumáticas, extremas, emocionales, físicas, de carencias, de dolor, de hacinamiento, te vas a encontrar con un cuadro de desborde emocional desesperante y no; percibís mucha fortaleza en ese grupo de personas. Muchas veces eran ellos que me terminaban conteniendo a mí que me ponía a llorar por cualquier cosa”. Explicó que los refugiados forjan una coraza de desilusión que se transforma en rutina y vitalidad.

“Es gente que se está muriendo día a día, no en lo físico sino emocional y psicológicamente, porque vivir en la incertidumbre de no saber dónde vas a estar mañana te destruye”. Su función era ayudar: “Todos los días le llevábamos cosas básicos del supermercado: alimentos, agua, artículos de higiene. Recorríamos las carpas para saber si había algún tipo de necesidad que pudiéramos cubrir”.

“Lo que más les gratificaba, por sobre las necesidades materiales -calzado, ropa, medicamentos, comida, agua- era cuando compartías un rato con ellos, por más que no hablaras el idioma: sentarte, tomar un té, estar. Porque uno habla de los refugiados como un bloque, un ente anónimo, una masa sin rostro ni historia. Pero cuando te sentás a compartir un rato con ellos les das una entidad individual, los reconocés como personas, vuelven a tener un identidad”.

Araz se fue de Idomeni llorando, tal vez por impotencia, tal vez porque entiende que es “imposible que un grupo o muchos grupos de voluntarios puedan hacer algo ante la magnitud de la problemática”. Pero en octubre volverá. La espera Jordania y un campamento de refugiados en la frontera con Siria.

Fuente: Infobae.