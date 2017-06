Emotivo video: un perro busca a su dueño entre los escombros después de un alud

Las redes sociales chinas seguían este domingo la suerte de un perro blanco de mirada triste que parecía buscar a su amo entre los escombros de Xinmo, un pueblo sepultado por una avalancha de rocas que dejó al menos 15 muertos.

La cadena oficial en inglés CGTN mostró imágenes de un socorrista intentando alejar al perro de los escombros pero el animal no quería moverse.

El sábado las fuertes lluvias hicieron caer parte de la montaña sobre este pueblo de la provincia de Sichuan (suroeste), donde más de 100 personas siguen desaparecidas.

“¿Hay algo? ¿Perrito, donde está tu amo?” dice la socorrista en las imágenes, donde se ve al perro sentado sobre los escombros con las orejas caídas.

“Un perro que espera a su amo y se niega a dejar los escombros enternece el corazón del país”, escribió la cadena CGTN en Twitter.

En la red social china Weibo muchos internautas se preocupaban por el futuro del animal y proponían adoptarlo. “Esto demuestra que los perros son realmente capaces de amar”, escribió un usuario.

Dog waiting for its owner refuses to leave rubble, capturing the hearts of a nation after #Sichuan #landslide pic.twitter.com/ozMPt5mgzM

— CGTN (@CGTNOfficial) 25 de junio de 2017