En un circo alemán, un elefante empujó a otro y cayó encima del público

En circo alemán, un elefante indio se salió del guion de su acto y le dio un cabezazo a otro animal de la misma especie empujándolo hasta caerse del escenario, donde se encontraba el público.

A circus elephant has fallen into the audience at a circus in Germany after it and two other elephants accidentally moved to the edge of the ring.

7 de julio de 2018