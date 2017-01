Entre protestas y reclamos, Estados Unidos recibe a Donald Trump

Varias manifestaciones se registraron a primeras horas de la mañana del viernes antes de que Donald Trump tome posesión como el presidente número 45 de Estados Unidos. El jueves por la noche manifestantes y policías se enfrentaron a las afueras de una reunión conservadora.

El viernes, en un punto de verificación en Washington, cerca de 50 manifestantes se sentaron en la calle para intentar bloquear a los partidarios de Trump para que entraran a un área segura para ver el juramento. No muy lejos, un grupo de promotores de inmigración organizó una protesta cerca de otro punto de verificación.

En la noche del jueves, manifestantes se reunieron a las afueras del Club Nacional de Prensa en la calle 14 para manifestarse contra el “DeploraBall”, un evento organizado por algunos de los más fervientes seguidores de Trump. El nombre del evento salió de cuando Hillary Clinton dijo que los seguidores de Trump eran “una cesta de deplorables”.



Mientras los asistentes entraban al evento —algunos de ellos vestidos con trajes y sombreros rojos— los manifestantes gritaban “vergüenza” y “Nazis, váyanse a casa”, detrás de un grupo de policías. En algunos carteles se leía “No Ali Reich” y “No Estados Unidos nazi”.

Otros manifestantes les gritaban “fascistas” y “escoria nazi”, a pesar de que no se pudo determinar inmediatamente quién asistía al evento.

Los manifestantes gritaron mientras los asistentes ingresaron al evento, pero cesaron cuando no había nadie más entrando. Algunos arrojaron huevos al edificio del Club Nacional de Prensa y a los juerguistas, pero no a la policía.

En estos eventos no se reportaron heridos y la policía no confirmó si se usó gas pimienta ni proporcionó una cifra de las personas que protestaron. Pero más adelante, las autoridades anunciaron el arresto de Scott Ryan, un hombre de 34 años de Washington, quien fue acusado de conspiración para cometer una agresión.

Las protestas también iniciaron en otros puntos del planeta, como Manila, en Filipinas, o la capital británica, Londres, donde fueron colocados mensajes en los que se podía leer: “Construir puentes, no muros”.

Someone wrecked the glass here near Franklin Square pic.twitter.com/8rKqWKxBJl

— Gideon Resnick (@GideonResnick) 20 de enero de 2017