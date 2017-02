Espectacular incendio dejó mil evacuados y un muerto

Defensa Civil informó que fueron desalojadas alrededor de unas 400 viviendas por dos focos que arden sin control y que ya arrasó más de 2.075 hectáreas de terreno.

Según la cadena TNVZ de la televisión neozelandesa, alrededor de unos 130 bomberos, además de 14 helicópteros y tres aviones combaten estos incendios, especialmente en la zona norte de Port Hills.

Gut wrenching footage has been released by OWNZproductions showing the #porthillsfire blazing last night. pic.twitter.com/LsvH7vXmAs

— nzherald (@nzherald) 16 de febrero de 2017