Francisco sobre los abusos: “Antes, también se cubrían en las casas”

El Papa Francisco se encuentra de recorrida por los países bálticos e hizo referencia a los abusos que tienen como victimarios a los sacerdotes y al ocultamiento por parte de la Iglesia Católica durante las últimas décadas.

El Sumo Pontífice cuestionó estos hechos pero intentó darle una cierta explicación a la actitud de la Iglesia. “Los hechos históricos deben ser interpretados con la hermenéutica de la época en la que sucedieron”.

“Vemos que los primeros 70 años había muchos curas que cayeron en esa corrupción. Luego, en tiempos más recientes, ha disminuido, porque la Iglesia se dio cuenta de que tenía que luchar de otra manera”, aseveró Francisco ante los alemanes. Allí volvió a pedir perdón y aportó datos sobre los 3.677 casos.

En ese contexto agregó que “en los tiempos antiguos estas cosas se cubrían. Pero también en casa, cuando el tío abusaba de una sobrina, o cuando lo hacía el padre con los hijos. Se cubría porque era una vergüenza muy grande. Era la manera de pensar de los siglos pasados”.

El Papa se refirió directamente al caso de Pensilvania, donde el Gran Jurado publicó un informe en el mes de agosto en el que expresa que un millar de jóvenes fueron abusados durante siete décadas con el conocimiento, en algunos periodos, del propio Vaticano.

El Pontífice aseguró que “cuando la Iglesia tomó conciencia de ello puso todo de su parte. En los últimos tiempos he recibido muchas condenas hechas por la Doctrina de la Fe y siempre he dicho: adelante. Nunca he firmado después de una condena una petición de gracia. Eso no es negociable”, sostuvo.

FUENTE: MINUTO UNO