Fuerte explosión a cuadras del Time Square instaló el pánico en los ciudadanos

En la estación de colectivos Port Authority en Manhattan ocurrió una fuerte explosión que instaló el pánico y el miedo en los ciudadanos. Se trata de una de las terminales más transitadas, ubicada a metros del Time Square. Además, por allí circulan cerca 230.000 pasajeros por día.

La policía de Nueva York se encuentra investigando el caso. Hasta el momento, hay un solo detenido que sería el autor del hecho. El mismo, resultó herido y tenía un chaleco con varios explosivos.

En el lugar trabajó una gran cantidad de ambulancias. También, un equipo de la Policía especializado en desactivar bombas.

BREAKING NEWS: Something going on at #PortAuthorityBusTerminal. Almost got trampled in the rush of people trying to get out. Heard people talking about possible #explosion. pic.twitter.com/3LTO2kiiyD

— Pete Sayek (@PeteRFNY) December 11, 2017