Habló la madre de uno de los terroristas de Londres “Hice lo mejor que pude y creo que él fue debilitado por dentro”

A Valeria Khadija Collina la policía antiterrorista le informó el martes que su hijo era uno de los tres yihadistas que asesinaron a ocho personas e hirieron a decenas el sábado.

La madre de unos de los tres terroristas que el sábado por la noche mataron a ocho personas en Londres, el ítalo-marroquí Youssef Zaghba, dijo estar “avergonzada” por las acciones de su hijo y lamentó no haber podido alejarlo de las ideologías extremistas.

Valeria Khadija Collina vive en la ciudad italiana de Bologna y dijo a la prensa que su hijo la había llamado el jueves para lo que luego entendió era una “despedida”.

“Si bien no dijo nada en particular, podía escucharlo en el tono de su voz”, explicó al periódico italiano L’Espresso. “Bromeamos sobre cómo me recibiría en el aeropuerto de Londres cuando lo visitara al final de Ramadan”, agregó.

El martes la policía antiterrorista italiana golpeó a su puerta para informarle que su hijo era uno de los tres terroristas muertos en el ataque en Inglaterra.

Collina dijo que desde entonces piensa en las víctimas. “Puedo entenderlo por mi tragedia personal, pero no tengo el coraje de comparar mi dolor con el de ellos. Es casi como si tuviera vergüenza de decir ‘también soy una madre, también sufro'”, relató.

“Desafortunadamente no fui capaz de cambiar su forma de pensar, cuando los hijos se equivocan los padres siempre sienten culpa. Pero hice lo mejor que pude y creo que él fue debilitado por dentro”, explicó.

Fuente: Infobae